Zum zweiten Mal nach 2015 DEG bewirbt sich für das DEL Winter Game

In Köln kamen damals etwas mehr als 47.000 Fans. Und als die Haie 2022 gegen Mannheim erneut im FC-Stadion spielten, waren es nur noch knapp 40.000. Das war vielleicht mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu erklären, aber wenn immer dieselben Teams in denselben Stadien spielen, kann sich das Konzept auch abnutzen. Insgesamt wäre es das sechste Winter Game der DEL-Geschichte. Den Anfang machten 2013 Nürnberg und Berlin, zudem gab es 2017 noch Schwenningen gegen Mannheim in Sinsheim. Bei allen anderen Freiluftspielen waren entweder Köln oder Düsseldorf dabei. Nächstes Jahr könnte es wieder so kommen.