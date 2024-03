„Zwei fantastische Bewerbungen“ Wie DEG und Stadt den Zuschlag fürs Winter Game erhalten wollen

Als die Düsseldorfer EG vor gut zwei Wochen in Augsburg gewann und damit den Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) klargemacht hatte, fielen nicht nur der Führungsetage, der Mannschaft und den Fans diverse Steine von diversen Herzen. Auch bei D.Live dürften sie tief durchgeatmet haben. Schließlich hatte die Stadttochter, die sich um die Vermarktung von Veranstaltungsstätten wie der Stockumer Arena und Rather Dome kümmert und stets auf der Suche nach großen Events ist, bereits Wochen zuvor die Bewerbung für das nächste Winter Game im Januar 2025 bekanntgegeben. Und es wäre ja für alle Beteiligten unangenehm gewesen, hätten sie die Bewerbung zurückziehen müssen, weil die DEG gar nicht mehr in der DEL spielt.