Besserer Schlaf – besseres Spiel Wie die DEG sich auf die Serie von Auswärtsspielen vorbereitet

Neu ist die Erkenntnis übrigens nicht, in Nordamerika arbeiten manche Teams bei der Reiseplanung mit Schlaf-Experten zusammen. Bei der DEG geht das nicht so weit. Aber natürlich achten sie darauf, wann sie wo ein Hotel buchen. Auch mal zwischen zwei Spielorten. Die nun anstehenden Auswärtsspiele liegen aber sogar recht günstig. Nur einmal stehen zwei Spiele in drei Tagen an. Diese Fahrt hat es aber in sich: von Wolfsburg nach Ingolstadt. Und am Ende geht es freitags nach Nürnberg und dann sonntags daheim gegen München. Stürmer Stephen MacAulay macht sich dennoch keine Sorgen: „Wir sind in guten Hotels und haben gutes Essen. Manchmal ist es auch schön, länger zusammen unterwegs zu sehen.“ Auch noch so spät in der Saison? „Ja“, sagt MacAulay lachend, „wir nerven uns noch nicht.“