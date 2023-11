DEG vs. Haie Warum es jahrelang falsche Derby-Zahlen gab

Mit Statistiken ist das im deutschen Eishockey ohnehin nicht so klar, wie es erscheint. Erinnert sei nur an die Diskussionen vor ein paar Jahren, als es verschiedene Angaben darüber gab, wie viele Scorerpunkte Daniel Kreutzer denn nun gesammelt hat. Und wie viele er noch zum ewigen DEL-Rekord benötigt. Irgendwann hatten sich Liga und DEG geeinigt, im Februar 2016 war Kreutzer offiziell Rekordhalter. Und auch kürzlich gab es wieder so einen Fall. Kölns Maximilian Kammerer hatte 16 Spiele in Folge gepunktet, da gab es Verwirrung darüber, wer den entsprechenden Rekord hält und wie weit Kammerer noch davon entfernt ist. Und wie das überhaupt gerechnet wird: Über die Sommerpause hinweg oder nur innerhalb einer Saison? Was dann aber doch nicht weiter wichtig war, weil Kammerers Serie Ende Oktober vorbei war.