Vor Start des Deutschland-Cups DEG-Talent Roßmy muss vom Nationalteam abreisen

Er ist ein Lichtblick in dieser sonst so schwierigen DEL-Saison bei der Düsseldorfer EG und wurde daher auch mit einer Nominierung für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft belohnt. In 18 Einsätzen hat Bennet Roßmy für die Düsseldorfer sechs Tore vorbereitet und drei weitere aufgelegt – sammelte damit in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt.