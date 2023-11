Kommender Gegner der DEG Iserlohn Roosters stellen Doug Shedden als Cheftrainer vor

DEL-Schlusslicht Iserlohn Roosters ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der Kanadier Doug Shedden mit sofortiger Wirkung an den Seilersee. Der 62-Jährige, der die Deutsche Eishockey Liga aus seiner Zeit beim ERC Ingolstadt bestens kennt, war in den vergangenen beiden Spielzeiten im slowakischen Banska Bystrica tätig.