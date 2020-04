Eishockey : Victor Svensson bleibt zwei weitere Jahre bei der DEG

In Düsseldorf hatte es bei Svennsson mit der Torproduktion etwas gehakt. Doch Niki Mondt, sportlicher Leiter der DEG, und Trainer Harold Kreis waren mit dem 30-jährigen Center voll zufrieden. Und so bekommt er nun einen Vertrag bis 2022.

(faja) Victor Svenson bleibt der DEG erhalten. Der Mittelstürmer aus Schweden unterschrieb beim achtmaligen Deutschen Meister einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. In seinem ersten Jahr war er 35 Mal für die Rot-Gelb aufgelaufen und hatte vier Tore erzielt und acht Vorlagen gegeben. Der 29-jährige Schwede war erst vor Beginn der gerade vorzeitig beendeten Spielzeit an den Rhein gewechselt, nachdem er mit seinem Team Storhamar Dragons norwegischer Vizemeister geworden war. Er hatte dort in 64 Partien 69 Punkte (25 Tore, 44 Vorlagen) erzielt.

In Düsseldorf hatte es bei Svennsson mit der Torproduktion etwas gehakt. Doch Niki Mondt, der sportliche Leiter, und Trainer Harold Kreis waren mit dem 30-jährigen Center der dritten Reihe voll zufrieden. Die dritte Reihe war in der Vorsaison als Schwachpunkt ausgemacht worden. Für Mondt ist Svensson „durch seine Vielseitigkeit und Zweikampfstärke die optimale Besetzung des dritten Mittelstürmers.“ Er sei ein „sehr gut ausgebildeter und kompletter Spieler, der offensiv wie defensiv wertvoll und schlittschuhläuferisch hervorragend ist“. Die DEG verlängerte mit dem Center in der Hoffnung, dass er nächste Saison weniger Verletzungspech hat. In der vergangenen Saison war mehrere Wochen wegen einer Muskelverletzung ausgefallen.