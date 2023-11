Spielzusammenfassungen bei der RP Kooperation zwischen Düsseldorfer EG und Rheinischer Post

„Die DEG gehört zu den wichtigsten Größen des Düsseldorfer Sports. Wir spüren deutlich, dass in unserer Leserschaft das Interesse an Eishockey und der DEG in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Daher war es für uns nun ein logischer Schritt, diese neue und umfangreiche Partnerschaft einzugehen“, sagt Matthias Körner, Geschäftsführer der Rheinischen Post Medien GmbH.