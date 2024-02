U23-Spieler in der Krise Wie der Talente-Weg der DEG weitergehen soll

Eigentlich hatte Alexander Blank Pläne für die Länderspielpause. Nach zuletzt 26 Spielen in knapp elf Wochen wollte sich der Stürmer der Düsseldorfer EG mal eine Auszeit gönnen. Ein paar Tage mit Kumpel und Teamkollege Jakub Borzecki in Salzburg sollten es sein. Dort hatten beide einst gespielt, nun wollten sie alte Freunde besuchen, wegkommen vom Abstiegskampf der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Doch dann rief Bundestrainer Harold Kreis an, für die Spiele des Perspektivkaders der Nationalmannschaft sei eine Stelle im Sturm frei. Also Slowakei statt Salzburg, seit Montag sind Blank und der ebenfalls nachnominierte Moritz Wirth in Zvolen, wo diesen Mittwoch und am Donnerstag (jeweils 18 Uhr bei Magentsport) zwei Spiele anstehen.