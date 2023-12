Trotz 4:1-Führung DEG gibt den Sieg gegen Augsburg noch aus der Hand

Als die Spieler der Düsseldorfer EG zum Aufwärmen auf Eis im Rather Dome kamen, richteten sich die Blicke bei einigen Fans auch auf ihr Smartphone. Der Grund dafür lag rund 55 Kilometer weiter südlich entfernt, wo sich die Kölner Haie und die Löwen Frankfurt in der Lanxess Arena gegenüberstanden. Und was sie zwischenzeitlich zu sehen bekamen, dürfte sie so gar nicht erfreut haben, lagen die Frankfurter doch bis zur 44. Minute mit 3:1 in Führung. Somit wäre selbst bei einem Sieg der DEG der Rückstand auf den ersten Play-off-Platz bei fünf Punkten geblieben. Aber weil die Haie innerhalb von nur vier Minuten zu einem Sturmlauf ansetzten und den Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg umwandelten, war die erste gute Nachricht des Nachmittags aus Sicht der DEG-Fans in trockenen Tüchern.