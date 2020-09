Torhüter Hane positiv getestet : Corona-Fall bei der DEG

Düsseldorf Eigentlich solle DEG-Torhüter Hendrik Hane zum U24-Lehrgang des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach Füssen fahren, doch ein positiver Corona-Befund lässt das nicht zu. Für das DEG-Team hat der Fall keine Konsequenzen.

Eigentlich sollte es am Wochenende endlich losgehen. Zwar noch lange nicht mit der offiziellen Vorbereitung oder gar mit der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die frühestens am 13. November beginnt. Aber zumindest drei Profis der Düsseldorfer EG sollten am Wochenende so etwas wie Normalität erleben. Der nach Villach verliehene Stürmer Maximilian Kammerer (24) stand vor seinen ersten Pflichtspielen in der österreichischen Liga, die jungen Torhüter Hendrik Hane (20) und Mirko Pantkowski (22) sollten zum U24-Lehrgang des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach Füssen fahren.