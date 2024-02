Am Freitag gegen Schwenningen So kommen die DEG-Fans trotz ÖPNV-Streik zum Heimspiel

Am Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr auf. Nicht nur Pendler und Fahrgäste sind davon betroffen, sondern auch die Düsseldorfer EG, die am frühen Abend (19.30 Uhr) die Schwenninger Wild Wings im Dome empfängt. Normalerweise nutzen viele Fans die Straßenbahnlinie 701, um zur Spielstätte der Rot-Gelben im Stadtteil Rath zu gelangen. Da aber bis auf ein paar wenige Buslinien alle Straßen- und U-Bahnen in Düsseldorf und Umgebung stillstehen werden, fällt diese Anreisemöglichkeit dieses Mal aus.