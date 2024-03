Letzter Hauptrundenspieltag am Freitag So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga ab

Enttäuschend verlief die Saison bislang für Meister München, Mannheim, Köln und die Düsseldorfer EG. Mit dem früheren Bundestrainer Toni Söderholm droht Red Bull München, die Top vier zu verpassen. Damit wäre das Heimrecht in den Playoffs futsch. Mannheim schaffte es trotz Luxuskader, Trainerwechsel und dem früheren NHL-Coach Dallas Eakins an der Bande nicht, direkt in das Play-off-Viertelfinale einzuziehen. Gemessen am Anspruch des mit SAP-Millionen unterstützten Großklubs ist das ein Offenbarungseid. Auch Köln wollte um den Titel mitspielen, muss aber den Umweg Pre-Play-offs nehmen. Und die DEG schaffte nach einer völlig verkorksten Saison nur mit Mühe und Not überhaupt den Klassenverbleib.