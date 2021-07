Hilfe für Flutopfer : Kleidung, Möbel, Spielzeug – voller Dome nach Spendenaktion der Düsseldorfer EG

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG will die Opfer des Hochwassers in ihrer Stadt mit schneller Hilfe unterstützen. Dazu hatte der Eishockey-Verein seine Fans zu Sachspenden aufgerufen. Die Aktion musste vorzeitig beendet werden. Die Halle war bereits komplett mit Spenden gefüllt.

Die Düsseldorfer EG hatte bei ihrer Sammelaktion für die vom Hochwasser schwer getroffenen Menschen bereits groß gedacht. Die Sammelstelle hatte der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga am PSD Bank Dome eingerichtet, der Spielstätte der DEG. 15.000 Zuschauer können dort Platz finden, 1800 Quadratmeter ist die Halle insgesamt groß. Am Freitag hatte der Verein in den sozialen Medien dazu aufgerufen, am Samstag und Sonntag Sachspenden für die Opfer abzugeben: Kleidung, Decken, Hygieneartikel, Möbel, haltbare Lebensmittel, aber auch Spielzeug für Kinder. Viele Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Sachen sollten in Räumen des Domes gelagert, sortiert und dann an Sammelstellen an die Betroffenen verteilt werden.