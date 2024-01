Spannung pur im Abstiegskampf So bleibt die DEG auch als Tabellenletzter in der DEL

Stell dir vor, du gewinnst drei Spiele in Folge und verlierst trotzdem an Boden im Abstiegskampf. Klingt kurios, ist aber aktuell der ganz normale Wahnsinn in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Dort schicken sich die Iserlohn Roosters an, ihre irre Aufholjagd am kommenden Woche endgültig zu krönen. Kurz vor dem Jahreswechsel lagen die Sauerländer noch mit elf Punkten Rückstand scheinbar aussichtslos auf dem letzten Tabellenplatz. Das Abstiegsgespenst schaute sich bereits ausgiebig am Seilersee um, ehe die Sauerländer ab dem 30. Dezember auf die Überholspur wechselten und mit Lichthupe der Konkurrenz hinterherjagten.