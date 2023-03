Fernduell mit den Kölner Haien So erreicht die Düsseldorfer EG die Play-offs in der DEL

Viel bescheidener hätte der vorletzte Hauptrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitagabend für die Düsseldorfer EG kaum laufen können. Anstatt mit einem Sieg bei den Grizzlys Wolfsburgs sogar noch die Chance auf einen Platz unter den ersten vier der Tabelle zu wahren, verlor die DEG die Partie in Niedersachsen nur wenige Sekunden vor dem Ende der Partie noch mit 2:3. Damit zog Wolfsburg an den Düsseldorfern in der Tabelle vorbei. Doch damit nicht genug, schließlich hätte auch eine Niederlage schon zur sicheren Platzierung unter den ersten sechs reichen können. Problem nur: die Kölner Haie, der Erzrivale aus der Domstadt, feierte einen Sieg in der Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings und holte damit zwei Punkte auf die DEG auf.