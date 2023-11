Sieg in Berlin, Pleite gegen Ingolstadt Wieso die DEG keine Konstanz in ihre Leistungen bekommt

Analyse · Die Düsseldorfer EG schafft es nicht, in aufeinanderfolgenden Spielen ihr Bestes zu zeigen. Auch am Wochenende: Auf den Sieg in Berlin folgte die Niederlage gegen Ingolstadt. So kommt man nicht aus dem Tabellenkeller.

27.11.2023 , 18:00 Uhr

Das ist der DEG-Spielplan der Saison 2023/2024 Infos Foto: dpa/David Inderlied

Von Bernd Schwickerath