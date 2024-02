Seit Ende Oktober verletzt So ist der Stand bei DEG-Verteidiger Luke Green

An den 11. September 2023 werden die Verantwortlichen der Düsseldorfer EG nur mit sehr viel Unbehagen zurückdenken. An jenem Tag, den man im Nachhinein auch als „schwarzen Montag“ bezeichnen könnte, musste der Klub seinen Fans gleich vier Hiobsbotschaften auf einmal verkünden. Nicht nur, dass sich Stephen MacAulay im Testspiel gegen Kassel einen Kreuzbandriss zuzog, auch Brendan O’Donnell musste sich damals eine neuerliche Operation unterziehen. Zudem laborierte Kyle Cumiskey weiter an den Folgen seines Kreuz- und Innenbandrisses ein Jahr zuvor und konnte immer noch nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren. Die Drei-Spiele-Sperre von Alec McCrea war angesichts dessen noch das geringste Übel.