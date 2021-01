4:5 gegen Wolfsburg : Schwaches Unterzahlspiel kostet die DEG die Punkte

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG muss weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten. Das Team von Headcoach Harold Kreis unterlag gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:5 nach Verlängerung (0:2; 2:1; 2:1; 0:1).

Ob sich Daniel Fischbuch für das neue Jahr vorgenommen hat, in der Öffentlichkeit besonderes bescheiden aufzutreten, ist nicht bekannt. Aber es würde nicht überraschen, nachdem man ihn am Sonntagabend reden hörte. Warum er während der 4:5-Niederlage seiner Düsseldorfer EG gegen die Grizzlys Wolfsburg denn so oft den Kopf geschüttelt habe, wurde er gefragt. Nun ja, antwortetet der DEG-Stürmer, „es sind halt viele Kleinigkeiten, die wir nicht richtig machen“, das gelte „vor allem auch“ für ihn selbst.

Den ersten Satz konnte man mitgehen, die DEG hat in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erst vier Spiele gemacht, da kann ja noch nicht alles klappen. Der zweite war aber schon arg selbstkritisch vom 27-Jährigen, war Fischbuch am Sonntag doch der mit Abstand beste Düsseldorfer. Ein Tor erzielte er selbst, zwei weitere bereitete er vor. Und alle drei waren jeweils Ausgleichstreffer, die Wolfsburger waren gleich viermal in Führung gegangen. Woran man schon erkennt: Den letzten Gästetreffer konnte die DEG nicht mehr ausgleichen, weil er in der Verlängerung fiel und ein Eishockeyspiel dann immer gleich beendet ist. So war es auch diesmal. Am Ende hieß es 5:4 für Wolfsburg, das gab immerhin ein Punkt für die DEG, die also auch ihr zweites Heimspiel der Saison verlor und damit auf dem vorletzten Platz der Nordgruppe steht.