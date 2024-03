„Schon andere Situationen gemeistert“ Düsseldorfer EG äußert sich erneut zur finanziellen Lage

So schreibt die Düsseldorfer EG in den sozialen Netzwerken: „‚Legendäre DEG vor dem Aus‘? Das ist nicht richtig. Die DEG empfiehlt, sich nicht von reißerischen (Clickbait-)Überschriften verunsichern zu lassen“, so beginnt das Statement. Und weiter: „Weder ist unsere Lizenz in Gefahr, noch droht irgendeine Art von rot-gelbem Untergang. Wir haben in der vergangenen Woche lediglich vermeldet, dass die Höhe des künftigen Etats leider noch nicht feststeht.“