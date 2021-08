Saisoneröffnung : DEG feiert sich und ihre Fans

Düsseldorf Nach eineinhalb Jahren begrüßt Düsseldorfs Eishockey-Team wieder Publikum im Dome. Zwar kam kein Gegner für ein Testspiel bei der Saisoneröffnung, aber das störte kaum.

Es war kurz nach 15 Uhr am Sonntagnachmittag, das Spiel war gerade ein paar Minuten alt, da erlebte der Rather Dome etwas, was es in Düsseldorfs größter Eishalle seit knapp eineinhalb Jahren nicht gegeben hatte: Fangesänge. Und zwar echte, nicht vom Band wie in der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), als auch bei der Düsseldorfer EG Anfeuerungsrufe aus der Konserve eingespielt wurden, weil die Tribünen leer bleiben mussten. Diesmal kamen sie aus echten Kehlen von echten Fans in echten Trikots. Und der lauteste Gesang des ersten Drittels hätte kaum passender sein können: „Endlich wieder Eishockey“, sangen die rund 2500 Fans.