Ausgleich in der Serie : DEG kämpft Favorit München nieder

Choreographie der DEG-Fans vor dem Spiel. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Düsseldorfer Eishockeyprofis landen die nächste Überraschung. Gegen den Favoriten aus München gewinnen sie 3:2 und gleichen die Viertelfinalserie aus. Einziges Problem: die niedrige Zuschauerzahl.

Es reichte am Dienstagabend ein flüchtiger Blick auf das Gesicht von Nicolas Geitner, um zu sehen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Schwellungen, Kratzer, ein blaues Auge – Ergebnis des Schlagschusses, den der DEG-Verteidiger am Sonntag in München ins Gesicht bekommen hatte. Danach ging es sofort ins Krankenhaus. Aber Eishockeyspieler sind nun mal Eishockeyspieler, da gelten andere Regeln als für Normalbürger, erst recht in den Play-offs. Also stand Geitner nur zwei Tage später wieder auf dem Eis, warf sich in Zweikämpfe und Schüsse, als sei nichts gewesen.

Das war die erste gute Nachricht für die Düsseldorfer EG. Die zweite: Auch Bernhard Ebner war dabei, nachdem er am Wochenende wegen der Geburt seines ersten Kindes pausiert hatte. So konnte die DEG im zweiten Spiel der Viertelfinalserie gegen den EHC Red Bull München wieder sechs Verteidiger aufbieten. Noch besser: Diesmal war hinterher niemand verletzt, und weil die DEG mit 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) gewann und die Serie damit ausglich, war die Laune sogar richtig ausgelassen. Da sang das Publikum, die Mannschaft drehte eine kurze Ehrenrunde. „Die Fans waren klasse, und wir haben ein starkes Spiel gemacht“, fasste Mirko Pantkowski den Abend treffend zusammen. So ein Play-off-Sieg gegen ein Spitzenteam wie München gibt es nun mal nicht alle Tage.

Insgesamt war das ein Spiel, das eine volle Halle verdient gehabt hätte. Doch wie schon beim Erstrunden-Heimspiel gegen Nürnberg blieben zahlreiche Plätze frei. Gerade mal 6809 Fans waren gekommen. Und man fragt sich ja schon, wie das sein kann. Sicher wird die Pandemie noch eine Rolle spielen, das sieht man auch in anderen Städten, aber es gab diese Saison schon Spiele mit mehr Zuschauern. Was also hält die Leute aktuell davon ab, in den Dome zu kommen? Denn eigentlich erzählt die DEG diese Saison doch genau die Geschichte, die die Fans hören wollen: Ein junges wie leidenschaftliches Team trotzt allen Widerständen und erreicht mehr, als ihm zugetraut wurde.

Nun gegen München folgte die nächste Überraschung. Natürlich ist der Tabellenzweite der Hauptrunde auch weiterhin Favorit auf das Weiterkommen, aber die Wenigsten hatten der DEG überhaupt einen Sieg zugetraut. Den holte sie am Dienstag, weil mal wieder die aufdrehten, die das seit Beginn der Play-offs machen: Torhüter Mirko Pantkowski, der 32 Paraden zeigte. Daniel Fischbuch, der zwei Treffer vorbereitete. Alexander Barta, der zweimal selbst traf. Wobei es natürlich zu einfach ist, einzelne herauszugreifen, vor allem im letzten Drittel verteidigte das komplette Team aufopferungsvoll und brachte die Führung über die Zeit.

Die hatte sich die DEG in den ersten beiden Dritteln verdient. Denn wie bereits im ersten Spiel am Sontag in München erwischte die DEG den besseren Start, hatte im ersten Drittel gute Möglichkeiten. Das änderte sich im Mittelabschnitt, weil die DEG zu passiv wurde und die Münchener endlich mal so spielten, wie man es von ihnen erwartet: schnell, direkt, mit Zug zum Tor. Und dennoch stand es plötzlich 1:0 für die DEG, weil Alexander Barta beim bis dato einzigen Düsseldorfer Angriff des zweiten Drittels einen starken Pass von Tobias Eder nutzte. Lange galt die Führung aber nicht, ein paar Minuten später verwertete der ehemalige und künftige Düsseldorfer Philip Gogulla einen Nachschuss zum verdienten Ausgleich.