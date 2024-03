Drama im Play-off-Halbfinale DEG-Nachwuchs erkämpft sich das Entscheidungsspiel

Landshut · Dramatischer könnten die Play-offs in der Deutschen Nachwuchsliga nicht laufen. Die U20 der Düsseldorfer EG gewinnt mit 6:0 in Landshut. In der Halbfinalserie steht es damit 2:2, am Dienstag steigt das Entscheidungsspiel an der Brehmstraße.

24.03.2024 , 16:36 Uhr

Die DEG-U20 jubelt. Foto: Ralph-Derek Schröder

Von Bernd Schwickerath