Philip Gogulla wechselt zur Düsseldorfer EG

Die Düsseldorfer EG hat Angreifer Philip Gogulla verpflichtet. Der ehemalige Nationalstürmer wechselt von den Kölner Haien zur DEG.

"Nach 13 Jahren bei den Kölner Haien scheint es für den ein oder anderen bestimmt nicht unbedingt naheliegend, dass ich in Zukunft für die DEG auflaufen werde. Mein erster Vereinswechsel innerhalb der DEL ist sicher auch für mich etwas ganz Besonderes", sagte Gogulla: "Ich fühle mich in Düsseldorf pudelwohl - nicht umsonst habe ich während der gesamten Zeit meinen Wohnsitz und damit meinen Lebensmittelpunkt hier behalten." In seiner DEL-Karriere kommt der 30-Jährige bislang auf bislang 740 Spiele (183 Treffer, 306 Assists).