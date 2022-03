Erster externer Zugang : Philip Gogulla vor der Rückkehr nach Düsseldorf

Düsseldorf Nach RP-Informationen steht der Münchener Stürmer vor dem Wechsel in seine Heimatstadt. Bereits 2018/19 lief Gogulla für die DEG auf und erlebte die beste Hauptrunde seiner Karriere.

(bs-) Der Kader der Düsseldorfer EG für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nimmt weiter Formen an. Nachdem die DEG bereits mit Brendan O'Donnell, Alexander Ehl und Stephen MacAulay verlängert hatte, könnte nun der erste externe Zugang gefunden sein. Nach Informationen der Rheinischen Post steht Philip Gogulla vor der Rückkehr zur DEG. Aktuell spielt der 34 Jahre alte Stürmer beim EHC Red Bull München, dort läuft sein Vertrag allerdings aus. Und da Tobias Eder und Daniel Fischbuch noch über das Saisonende an die DEG gebunden sind und eine Verlängerung mit Alexander Barta wahrscheinlich ist, hätte die DEG bereits sieben Stürmer der gehobenen Klasse für 2022/23 unter Vertrag.

Offiziell bestätigen wollte Manager Niki Mondt das nicht, aber dass der Kontakt zu Gogulla nie abgebrochen ist, ist kein Geheimnis. Zwar erlebte der gebürtige Düsseldorfer den Großteil seiner Karriere in Köln und war über Jahre einer der besten Stürmer der Liga. Dennoch setzten ihn die Haie 2018 trotz laufenden Vertrags vor die Tür, Gogulla ging zur DEG und bildete mit Alexander Barta und Jaedon Descheneau eine der gefährlichsten Sturmreihen der Liga. Nach 52 Spielen stand Gogulla bei 52 Punkten – die beste Hauptrunde seiner Karriere. In den Play-offs folgten fünf Punkte in sieben Spielen. Danach ging er zum Spitzenteam nach München, er wolle Meister werden, sagte er offen. Das klappte bislang nicht, in seinem ersten EHC-Jahr wurde die Saison abgebrochen, im zweiten war im Viertelfinale Schluss. Aktuell ist aber alles drin, die Münchener sind Dritter, Gogulla steht bei 21 Punkten, kam zuletzt wieder besser in Fahrt. Bei der DEG werden sie hoffen, dass er die Form auch nächste Saison zeigt.