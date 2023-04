Kanadier verlässt die Eisbären Berlin DEG verpflichtet offiziell Torjäger Kevin Clark

Die Düsseldorfer EG ist auf der Suche nach neuen Topstürmern anscheinend erstmals fündig geworden. Wie die RP bereits am Freitag exklusiv berichtete, hat Kevin Clark von den Eisbären Berlin bei der DEG unterschrieben. Das bestätigte der Verein am Samstagvormittag. Zu vernehmen war das bereits seit Tagen, es gab da allerdings ein Problem: Clarks Vertrag in Berlin lief noch bis Ende der kommenden Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).