Noch drei Heimspiele in der Hauptrunde Düsseldorfer EG steuert in der DEL auf Zuschauerrekord zu

Düsseldorf · In den letzten drei Heimspielen fehlen der Düsseldorfer EG noch 34.000 Fans, um ihre eigene Bestmarke in der Deutschen Eishockey-Liga zu knacken. Nicht mal in der letzten Meistersaison an der Brehmstraße kamen so viele Fans wie aktuell.

12.02.2024 , 16:00 Uhr

Das sind die Zuschauerzahlen der DEL-Teams 2023/24 16 Bilder Foto: dpa/Andreas Gora

Von Bernd Schwickerath