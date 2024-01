Nächste Niederlage Harmlose DEG verliert in Schwenningen

In Ehrfurcht erstarren, stand dennoch nicht im Plan. Die DEG suchte ihr Heil zu Beginn in der Offensive, ging mit mehreren Spielern vorne drauf, erkämpfte sich so Scheiben und brachte sie zum Tor. Genauer: in die Nähe des Tores. Selbst bei Großchancen wie denen von Jakub Borzecki oder Luis Üffing flog der Puck am Gehäuse vorbei. Gogulla machte es nach feinem Doppelpass mit Alexander Ehl zwar besser, aber im Schwenninger Tor steht immerhin Joacim Eriksson, einer der Besten der Liga. So einen hat auch die DEG in Henrik Haukeland. Und auch der hielt mal wieder überragend. Nur beim Schuss von Tylor Spink in Überzahl kurz vor Drittelende sah er nicht gut aus. Also ging es mit 1:0 in die erste Pause. Alles wie immer, konnte man meinen: Die DEG ließ vorne beste Chancen aus und kassierte hinten Treffer in Unterzahl.