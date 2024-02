Nach Feueralarm-Schock DEG lässt gegen den Meister zu viel liegen

„Wir haben im Allgemeinem ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Thomas Dolak nach dem Münchenspiel, in dem sein Team defensiv deutlich stabiler aussah als am Donnerstag in Ingolstadt. Aber eins lief genauso: Auch am Samstag lag die DEG schnell mit 0:2 zurück. „Und dann wird es gegen München schwer“, sagte Dolak, dessen Mannschaft die aktivere war, mehr Schüsse und mehr Chancen hatte. Aber die Tore fielen auf der anderen Seite. Gleich mit seiner ersten echten Gelegenheit ging der Meister in Führung. Veit Oswald traf nach einem schnellen Gegenstoß in der fünften Minute. Sieben Minuten später erhöhte Markus Eisenschmid auf 0:2. Ein satter Schuss war das, aber ganz unhaltbar wirkte der nicht, DEG-Torhüter Henrik Haukeland hatte freie Sicht.