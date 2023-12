Nach dem Systemausfall gegen Augsburg Die DEG ist gegen die Kölner Haie unter Zugzwang

Das Gute im Eishockey ist die Tatsache, dass es so viele Spiele gibt. Da kann man sich nicht lange mit Rückschlägen aufhalten, es geht direkt weiter. Nicht, dass dieses 4:5 der Düsseldorfer EG gegen die Augsburger Panther gleich abgehakt gewesen wäre. Schon die Niederlage an sich tat weh, schließlich hätte die DEG den Rückstand auf die Play-off-Plätze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf zwei Punkte verkürzen können. Noch mehr schmerzte aber die Art und Weise. Die 4:1-Führung kurz vor Schluss, der Einbruch, die vier Gegentore in nicht mal fünf Minuten. Aber es geht eben gleich an diesem Donnerstagabend (19.30 Uhr/Magentasport) weiter. Nicht irgendwo, sondern mit dem Derby bei den Kölner Haien. Und wenn es ein Spiel gibt, das dazu geeignet ist, die Stimmung in Düsseldorf schnell wieder zu drehen, dann ist es dieses.