„Waren es (diesmal) nicht“ DEG hilft den Kölner Haien bei Suche nach Torwart-Maske

Dennoch konnte sich die Social-Media-Abteilung der DEG einen witzigen Spruch mit Augenzwinkern in Richtung Köln nicht verkneifen: „Wenn gar nichts hilft, unser Henrik Haukeland hat zwei und verleiht bestimmt gerne eine…“, heißt es im DEG-Post weiter. Denn die Zeit rennt den Haien ein wenig davon. Bereits am Sonntag treten die Kölner in der DEL auswärts bei den Löwen Frankfurt an. „Da wir bereits am Sonntag wieder spielen und Tobi im Spiel seine individuell angepasste Maske benötigt, braucht er sie dringend zurück. Bitte meldet euch bei uns per persönlicher Nachricht oder E-Mail an presse@haie.de. Danke“, schreiben die Kölner in ihrem Suchaufruf weiter und bitten, dass die Haie-Fans den Post verbreiten.