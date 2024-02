Mehr als nur der Alte Wie Kyle Cumiskey die DEG besser macht

Der 6:3-Sieg der Düsseldorfer EG am Freitag gegen die Schwenninger Wild Wings war schon eine halbe Stunde vorbei, da tauchte plötzlich eine Schulklasse vor der Kabine auf. Ganz klar war nicht, wie sie es dahin geschafft hatte, aber eins stand fest: Ohne Autogramme ihres Idols würden die Kinder nicht gehen. Lehrer, Eltern und Ordner versuchten ihr Bestes, aber da war nichts zu machen. „Hau-ke-land, Hau-ke-land“, riefen sie wild durcheinander. Also ging Pressesprecher Frieder Feldmann in die Kabine und holte den Torwart. Und als der dann aus der Tür kam, war das Geschrei groß. Trikots, T-Shirts, Pucks, Schals – Henrik Haukeland unterschrieb alles und sorgte für strahlende Gesichter.