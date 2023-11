Mehr als 25.000 Zuschauer Die DEG setzt am Wochenende auf den Heimspiel-Faktor

Es hatte ordentlich begonnen mit den Zuschauerzahlen bei der Düsseldorfer EG in dieser 30. Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Zum ersten Heimspiel gegen die Eisbären Berlin kamen 9925 Fans in den Dome – ungewöhnlich viele für ein DEG-Spiel im September. Doch seitdem ging er merklich bergab, eine fünfstellige Zahl gab es noch nicht einmal, stattdessen sogar ein Spiel mit nicht mal 6000 Fans. Das hat sicher auch mit dem enttäuschenden Start und den vielen Niederlagen zu tun, aber trotzdem werden sie sich bei der DEG mehr erhofft haben. Der Schnitt nach zehn Heimspielen liegt bei 7334 Besuchern – sogar noch niedriger als in der Vorsaison, als nach dem Ende der Corona-Beschränkungen alle Klubs kämpfen mussten, um die Fans zurückzugewinnen.