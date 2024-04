Verein bestätigt ersten Zugang Was sich die Düsseldorfer EG von Max Balinson erhofft

Der 27-jährige Balinson wurde am 5. Oktober 1996 im kanadischen Ancaster bei Ontario geboren. Das erste Mal auf dem Eis stand er in der Jugend bei den Hamilton Bulldogs und spielte später für diverse College-Mannschaften. Von 2021 an war Balinson in der EHCL, einer Eishockeyliga mit Teams aus Kanada und den USA, für die Cincinnati Cyclones, die Reading Royals, die Fort Wayne Komets und die Orlando Solar Bears aktiv.