Mittelstürmer bleibt : MacAulay verlängert bei der DEG

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Stephen MacAulay bis 2023 verlängert. Der Stürmer kam zu Saisonbeginn von den Löwen Frankfurt aus der DEL 2 und zeigte überzeugende Leistungen.

Am Samstag verkündete der Klub die Vertragsverlängerung bis 2023. „Stephen hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei uns in der Mannschaft“, wird Manager Niki Mondt in der Mitteilung zitiert. Auch MacAulay kommt zu Wort: „Ich bin einfach gerne hier und möchte auch nirgendwo anders sein.“

Damit war nicht zwingend zu rechnen, denn Geld ist bei der DEG auch nächste Saison knapp, und MacAulay hat sich dermaßen in den Vordergrund gespielt, dass er mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung rechnen darf. Zudem hatte die DEG ja bereits mit Brendan O‘Donnell und Alexander Ehl verlängert, die nächste Saison ebenfalls mehr verdienen werden. Aber irgendwie haben sie es hinbekommen an der Brehmstraße. Und so ist Stephen MacAulay also weiterhin eine Art Symbol für den Zustand der DEG: Vergangenes Jahr als ein günstiger Zweiligaspieler, den man aus der Not heraus holt. Jetzt als ein Leistungsträger, der gehalten werden kann.