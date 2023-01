Wildes Spektakel im Dome MacAulay schießt die DEG mit Hattrick zum 5:4-Sieg

Es gibt wohl keinen anderen Mannschaftssport, bei dem Einzelne so wenig Gewese um sich machen, wie im Eishockey. In Kanada, im Mutterland der Sportart, ist sogar besonders emotionaler Torjubel verpönt – man soll sich halt selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Und dennoch gibt es hin und wieder Abende, da ist eine Reihe mehr oder weniger alleine dafür verantwortlich, dass ihr Team punktet. An diesem Freitagabend gegen die Augsburger Panther war das der nominell erste Sturm der Düsseldorfer EG mit Stephen MacAulay, Philip Gogulla und Stephen Harper. Also der, bei dem zuletzt eher wenig funktioniert hatte. Seit Anfang des Monats war der erste Sturm bei Fünf-gegen-Fünf ohne eigenen Treffer geblieben. Doch nun drehte er auf: An allen fünf Toren waren Spieler der ersten Reihe beteiligt, am Ende gewann die DEG ein wildes Spiel mit 5:4 nach Verlängerung. Was für laute Jubelstürme unter den 12.117 Fans im Dome sorgte, weil die DEG im letzten Drittel bereits mit zwei Treffern zurücklegen hatte. Aber gegen den Vorletzten der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war das trotzdem irgendwie zu wenig.