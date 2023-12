Last-Minute-Wahnsinn O'Donnell schießt die DEG zum nächsten Sieg

Was waren das damals für Zeiten, wird sich manch älterer Fan am Freitag gedacht haben. Denn der Blick auf die Vergangenheit wird ja immer besonders wehmütig, wenn die Gegenwart eher trist ist. Das war sie in dieser 30. Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) lange, aber nun scheint sie sich für die DEG zum Guten zu wenden. Erst das 7:1 am Sonntag im Derby gegen Köln, am Freitag nun war es nicht minder emotional, als Brendan O‘Donnell acht Sekunden vor dem Ende das 5:4 erzielte. Weswegen die Düsseldorfer nur noch sieben Punkte von einem Play-off-Platz entfernt sind. Und wenn sie am Sonntag (14 Uhr) auch in Frankfurt gewinnen, sind sie nach genau der Hälfte der Saison wieder im Rennen.