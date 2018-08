Kooperation zwischen der Düsseldorfer EG und der Hulda-Pankok-Gesamtschule

Düsseldorf Die DEG und die Hulda-Pankok-Gesamtschule haben ein Konzept entwickelt, um Talente optimal fördern zu können.

Hendrik Hane, Torhüter-Talent der DEG und auch bereits dem DEL-Kader zugehörig, stand beispielsweise im April im deutschen Aufgebot für die U18-WM in Riga. „Wir bekommen in solchen Fällen Nachschreibetermine zugeteilt, wenn Klausuren anstehen.“ Etwas stressfreier werde es nach dem Ende der Eishockey-Saison: „Dann kann man auch mal etwas mehr für die Schule machen.“ Hane und Ribnitzky werden im kommenden Jahr ihr Fachabitur absolvieren. Sie sind aktuell zwei von 14 Spielern im Rahmen des Projektes. Die auswärtigen Spieler sind dabei in einem Internat in Kaiserswerth untergebracht.