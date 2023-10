Erste Konsequenz aus verpatztem Saisonstart DEG trennt sich von Daniel Kreutzer

Dass es Daniel Kreutzer trifft, kann im ersten Moment überraschend wirken, schließlich ist dessen Einfluss als Assistenztrainer begrenzt. Wie zu hören ist, macht auch niemand Kreutzer allein für die Misere verantwortlich, was bei der Vielzahl an Baustellen auch etwas einfach wäre. Aber gerade Kreutzers Bereiche – die Defensive und das Unterzahlspiel – sahen bislang nicht gut aus. Zudem könnte etwas mehr Erfahrung dem Trainerteam um den erst diesen Sommer beförderten Cheftrainer Thomas Dolak guttun. Ob bereits am Mittwoch ein Nachfolger präsentiert wird, steht aber noch nicht fest.