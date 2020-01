Eishockey : Der Kapitän ist plötzlich der Mann für die wichtigen Tore

Alexander Barta hat in den beiden jüngsten Spielen der DEG jeweils einen Treffer erzielt. Das Lazarett wird immer größer, nun fällt auch Svensson aus.

(dm) Die Erleichterung war ihm durchaus anzumerken: Zwei Tore in den beiden jüngsten Spielen der Düsseldorfer EG wirkten wie ein Brustlöser bei Kapitän Alexander Barta. „Es tut der ganzen Reihe gut, wenn ich auch mal treffe“, bekannte der 36-Jährige, „ich würde lügen, wenn das vollkommen egal ist.“ Gegen Nürnberg leitete er mit dem Treffer zum 1:2 die Aufholjagd ein, die am Ende immerhin noch mit einem Zähler nach dem Penaltyschießen belohnt wurde. Und gegen Straubing gelang dem Angreifer der Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Rot-Gelben (Endstand 3:2).

In seiner jüngsten Phase ohne eigenes Erfolgserlebnis sei es für den Routinier wichtig gewesen, die Ruhe zu behalten: „Ich habe nichts verändert. Man darf nie verzweifeln und nie aufgeben, irgendwann wird man belohnt.“ Mit einem Schmunzeln fügt der gebürtige Berliner an: „Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder eine halbe Saison warten muss, bis ich wieder treffe.“ Letztlich komme es jedoch auch nicht ausschließlich auf die Zahl der Tore an: „Ich weiß, dass ich trotzdem ganz vernünftig gespielt habe, auch wenn ich nicht getroffen habe. Es ist wichtig, dass man seine Leistung bringt, das habe ich im größten Teil der Saison gemacht, auch wenn es auf dem Torekonto nicht danach aussieht.“ Dort sind aktuell gerade einmal sechs Treffer hinterlegt. In den beiden Vorjahren waren es 15 und 25 nach der Hauptrunde.

Das Restprogramm hat es in sich: In den noch ausstehenden 14 Partien muss die DEG achtmal auswärts antreten, hat dabei in der heißen Schlussphase einen Vierer-Auswärtspack in Serie bei den Topteams Mannheim, München und Berlin sowie in Bremerhaven. Einen positiven Aspekt gibt es jedoch derzeit herauszustellen: Angesichts der Krise des rheinischen Rivalen aus Köln sind die Düsseldorfer aktuell deutlich die Nummer eins am Rhein, der Vorsprung auf die Haie auf dem achten Platz beträgt sieben Punkte.