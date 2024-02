Jetzt patzen auch die Topspieler Düsseldorfer EG schlittert in die nächste Krise

Philip Gogulla brauchte am Mittwochabend etwas, ehe er Worte für das 4:9-Debakel der Düsseldorfer EG bei den Grizzlys Wolfsburg fand. Und selbst nach einer längeren Pause fiel ihm kaum etwas ein. „Sehr schwer zu erklären so kurz nach dem Spiel“, sagte der Kapitän. „Erst mal muss man sich entschuldigen für das, was heute passiert ist. Es tut uns als Mannschaft leid, dass die Fans, die uns auch auswärts unterstützen, sich das antun mussten. Es ist schwer in Worte zu fassen, um ehrlich zu sein, so etwas habe ich selten erlebt.“