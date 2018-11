Jerome Flaake von der DEG: „Wir waren nicht bereit genug“

Düsseldorf Jerome Flaake ärgern die Niederlagen. Der Stürmer lobt aber den Teamgeist bei der DEG.

Natürlich war keiner der DEG-Spieler zufrieden. Die kurz zuvor erlittene Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga am Dienstagabend bei den Pinguins Bremerhaven drückte deutlich aufs Gemüt. Besonders ärgerlich beim knappen 3:4: Nach schwachem Start war ein Punkt oder ein Sieg durchaus drin. Von daher fiel der Blick nach vorne etwas leichter. Am Freitag kommt der Meister aus München in den Rather Dome.