Play-off-Platz und Virtanen-Diskussion Warum die DEG in Bremerhaven vor einer besonders schweren Aufgabe steht

Im Mai 2021 trennten sich die Canucks von Virtanen, weil er wegen sexueller Nötigung vor Gericht stand. Er soll 2017 eine Frau in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Vor Gericht gab die Frau an, mehrfach „nein“ gesagt zu haben. Virtanen wiederum sagte, er habe ihre Körpersprache als Zustimmung gewertet. Laut seinem Anwalt war er in besagter Nacht betrunken. Am Ende stand Aussage gegen Aussage, eine Jury sprach Virtanen frei. In Nordamerika bekam er trotzdem keinen Job mehr. Er ging nach Russland, zuletzt spielte er in der Schweiz beim EHC Visp, wo sein Vertrag kürzlich aufgelöst wurde. Laut Schweizer Medien, weil Virtanen den Anweisungen des Trainers nicht folgen wollte und es sogar ein Handgemenge mit einem Mitspieler gegeben haben soll. Allerdings trat in der „Nordsee-Zeitung“ nun eine Art Entlastungszeuge auf. Die Gerüchte seien gestreut worden, weil der Verein die Abfindung drücken wollte.