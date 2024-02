In Ingolstadt läuft seit Jahren nichts Die DEG muss zum Angstgegner

Länderspielpausen kommen Eishockeyprofis immer gelegen. So viele Unterbrechungen kennt eine Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ja nicht. Da ist man froh um jedes freie Wochenende. Und wenn es wie zuletzt ein paar Tage mehr sind, nutzt der eine oder andere die Chance gleich für einen Kurzurlaub. Man muss sich nur bei Instagram umsehen: Alec McCrea und Henrik Haukeland gemeinsam auf einem Boot in Dubai, Brendan O‘Donnell mit Getränk in einem Pool, Luis Üffing wandert durch schwedischen Schnee.