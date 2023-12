Haukeland überragt erneut DEG siegt in Frankfurt und verkürzt den Rückstand

Bei den Löwen Frankfurt ist es guter Brauch, dass hinterher die besten Spieler jedes Teams gewählt werden. Was für den aus dem unterlegenen Team immer eine zweifelhafte Ehre ist. Eigentlich will man nach Niederlagen ja so schnell wie möglich vom Eis, in die Kabine und dann nach Hause. Aber in Frankfurt muss man erst noch zur Mittellinie, bekommt dann einen Bembel für den berühmten Apfelwein aus der Region gereicht und muss für ein Erinnerungsfoto lächeln. Meist sieht das eher gequält aus.