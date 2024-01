Hane mit starker Leistung DEG feiert in Mannheim den dritten Sieg in Folge

Also gingen die Düsseldorfer mit einer Führung ins letzte Drittel. So wie beim ersten Auswärtsspiel in Mannheim, als sie wie so oft in dieser Saison am Ende einbrachen und noch verloren. Auch diesmal gaben sie die Führung noch aus der Hand. Zwar standen sie lange Zeit stabil, aber in der Schlussminute war Wolf erneut mit einem Nachschuss zu Stelle. Und fast wäre das Spiel komplett gedreht, in der Verlängerung hatte Mannheim Überzahl. Doch die DEG überstand diese, im Penaltyschießen trafen dann Victor Svensson und Brendan O'Donnell. Das reichte, weil Hendrik Hane nichts mehr zuließ. Um direkt danach die Kollegen zu loben.