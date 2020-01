Eishockey : Gute Ausgangslage für die DEG

Die Düsseldorfer sind vor dem Spiel beim Letzten dicht an Platz sechs herangerückt.

Im Kampf um die direkte Qualifikation für die Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga hat sich die Düsseldorfer EG zurückgemeldet: Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen Iserlohn und dem gleichzeitigen 1:4 von Ingolstadt in Nürnberg liegen die Rot-Gelben nur noch einen Zähler hinter dem sechsten Platz – und haben dabei sogar noch ein Spiel weniger absolviert als die Oberbayern. Beim Schlusslicht Schwenningen am Freitag und zuhause gegen den Playoff-Rivalen Wolfsburg am Sonntag soll vor der zehntägigen Pause die gute Ausgangsposition verteidigt werden. Am Valentinstag muss die DEG schließlich in Ingolstadt antreten.