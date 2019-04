Großer Umbruch : Zwölf Spieler verlassen die DEG

Düsseldorf Am Sonntag verpasste die DEG den Einzug ins Play-off-Halbfinale, jetzt steht fest: Fast die Hälfte des Kaders wird den Düsseldorfer Eishockey-Klub verlassen.

Die Düsseldorfer EG muss sich nach einer Vielzahl neuer Spieler umsehen. Zwölf Spieler und damit fast die Hälfte des Kaders des Play-off-Viertelfinalisten werden den Verein verlassen. Stürmer Philip Gogulla nimmt nach nur einem Jahr bei der DEG das Angebot eines anderen DEL-Klubs an, Gerüchte über einen Wechsel zum EHC Red Bull München kursierten schon länger.

Der Transfer von Ryan McKiernan zu einem anderen Klub steht ebenfalls fest. Manuel Strodel, Lukas Laub, Christian Kretschmann, Stefan Reiter, Frederik Pettersson Wentzel und Nichlas Torp erhalten keine neuen Verträge. Bei einigen dieser Spieler kommt eine Änderung einer DEL-Regel zum Tragen. Aufgrund der neuen U23-Regel dürfen in der kommenden Saison nur noch 17 statt bisher 18 Spieler, die älter als 23 Jahre sind am Spieltag im Kader stehen. Die DEL-Klubs müssen also vermehrt U23-Spieler einsetzen.