Gesucht und gefunden Wie es zwischen Adam Payerl und der DEG Klick gemacht hat

„Eishockey, du verdammte Hölle“, hat Frieder Feldmann am Sonntag gesagt, als er die Pressekonferenz nach dem Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven eröffnete. Denn dieses 6:5 nach Penaltyschießen, dieses zweieinhalbstündige Auf und Ab bot all das, was diesen unvorhersehbaren Sport so besonders macht.