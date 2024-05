Vorbereitunsplan steht So bereitet sich die DEG auf die kommende Saison vor

Das dritte Vorbereitungsturnier führt die Rot-Gelben Anfang September zu den Dresdner Eislöwen. Bereits im vergangenen Jahr war die DEG zu Gast in der Elbflorenz und gewann damals das Turnier nach Siegen gegen die Kassel Huskies (2:0) und die Iserlohn Roosters (2:1). In diesem Jahr werden neben dem Gastgeber, der sich nach einer enttäuschenden Saison erst über die Play-downs den Klassenerhalt in der DEL2 sicherte, die Nürnberg Ice Tigers sowie der HC Verva Litvinov aus Tschechien das Teilnehmerfeld bilden. Für die DEG geht es am Samstag, 7. September, gegen den DEL-Konkurrent aus Nürnberg. Finale und Spiel um Platz drei finden dann am Sonntag, 8. September, statt. Die Uhrzeiten der Partien stehen derweil noch nicht fest.